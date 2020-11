Concorso Oss, oltre 550 iscritti per 15 posti a tempo indeterminato: test in sicurezza

Il Palazzetto dello sport di Vicenza è pronto ad accogliere lunedì mattina, 2 novembre, a partire dalle 9, gli oltre 550 iscritti al bando di concorso indetto dall’Ipab di Vicenza per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 operatori socio-sanitari. Alle prove scritte di domani faranno seguito, lunedì 9 novembre, quelle orali.

“Abbiamo lavorato nei giorni scorsi per garantire tutti i protocolli di sicurezza per un numero così elevato di richieste – dice il direttore Annalisa Bergozza – tanto che scaglioneremo le entrate con un primo turno alle 9 e un secondo alle 10. Ovviamente non ci aspettiamo che partecipino tutti coloro che hanno fatto domanda, ma anche fossero solo la metà si tratterebbe di quasi 300 persone”.

“Una partecipazione che ha superato ogni nostra più rosea previsione”, aveva detto nei giorni scorsi il presidente di Ipab di Vicenza, Ermanno Angonese, aggiungendo: ”Ciò significa che Ipab di Vicenza è tornata ad essere attrattiva per il mondo del lavoro”.

Quanto al concorso per sei posti di infermiere conclusosi la settimana scorsa, sono risultati idonei 18 candidati e tra di essi anche gli infermieri che erano già assunti a tempo determinato in Ipab di Vicenza e che ora verranno tutti stabilizzati. I restanti 12 sono entrati in graduatori per eventuali necessità presenti e future.