Concorsi, il Comune cerca un istruttore direttivo amministrativo

Il Comune di Vicenza ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D) a tempo pieno e determinato per la durata di 36 mesi da assegnare al servizio Ambiente per la gestione delle attività del progetto Ue Horizon 2020 “Cities2030”.

Le domande vanno presentate, esclusivamente online, entro il 16 agosto.

Il Comune ha pubblicato, inoltre, un avviso per la stabilizzazione di 5 unità di personale a tempo pieno: un addetto ai servizi scolastici (categoria A), un istruttore amministrativo (categoria C), due insegnanti della scuola dell'infanzia (categoria C), un assistente sociale (categoria D).

Le domande vanno presentate, esclusivamente online, entro il 23 agosto.

Entrambi gli avvisi sono pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Pubblicazioni online, Concorsi pubblici:

- bando istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D) a tempo pieno e determinato: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/289965;

- avviso per la stabilizzazione di cinque unità di personale a tempo pieno: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/289955.