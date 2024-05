Affaire Veneto banca e caos Fir: è polemica infinita

Lo «scandalo» sulla condotta dei commissari liquidatori di Veneto banca (che Vicenzapiù.it ha raccontato in tre inchieste, l'ultima del primo maggio) è ora approdata a Montecitorio (in foto). Lo rende noto il deputato bassanese del M5S Enrico Cappelletti che in una nota diffusa ieri 27 maggio si lamenta dell'esecutivo nazionale capitanato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni di Fdi. Esecutivo che ormai da sei mesi non risponde agli interrogativi posti dallo stesso Cappelletti.



«Attendiamo ancora risposte anche rispetto alla procedura di liquidazione di Veneto Banca», Veba per gli addetti ai lavori, nonché «sul conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'equità del processo stesso. Ho presentato un'interrogazione nel novembre del 2023 - attacca l'onorevole - sulla quale il governo si guarda bene dal rispondere. Cosa avrà mai da nascondere? Oltre agli annunci chiediamo al governo di dar seguito con azioni concrete». Nello specifico Cappelletti si riferisce allo spettro del possibile conflitto di interessi che incombe su uno dei commissari liquidatori di Veneto banca: ossia sulla professoressa Giuliana Scognamiglio.



I DUBBI SUL GRUPPO FININT: L'INTERVISTA A RAINALDI E UGONE

Quest'ultima oltre al ruolo di commissario per l'appunto ricopre anche quello di componente del consiglio di amministrazione di spa della galassia Finint. Galassia societaria che, dopo una serie di esposti alla magistratura da parte della associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca», è entrata in un vortice di polemiche a non finire. Che tra l'altro non sembrano essere sopite sebbene di recente la Scognamiglio non fa più parte del cda di Banca Finint. Infatti come ricorda il quotidiano La Stampa del 24 aprile 2024, è giunto a scadenza naturale il ciclo di tre mandati per i consiglieri «indipendenti» presenti nel board. Ad ogni modo la querelle sulle scelte compiute dai liquidatori di Veneto banca. Luigi Ugone e Matteo Rainaldi (rispettivamente presidente e avvocato di «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza) non le mandano a dire. E alle telecamere di Vicenzatoday.it oltre a invocare chiarezza annunciano «l'esistenza di altre carte bollenti sul caso».



LA QUERELLE INFINITA SUL FONDO RISTORI

Ad ogni modo la nota diramata ieri da Cappelletti si sofferma anche su un altro argomento delicatissimo: quello del fondo speciale, il Fir, varato dallo Stato per indennizzare i soggetti colpiti dai collassi delle ex banche popolari: BpVi e Veneto banca in testa. Quel fondo è stato in larga parte utilizzato secondo i fini previsti dalla norma. Tuttavia ne rimarrebbe una quota che non sarebeb stata ancora usata per gli indennizzi rischiando così di finire in altri rivoli.



IN BALLO «DUECENTO MILIONI»

I cittadini truffati dalle banche, in Veneto, sono stati abbandonati dal governo. Dal febbraio 2023, il Ministero dell'economia» retto dal leghista Giancarlo Giorgetti, «non ha ancora trovato il tempo per dare seguito alle risposte» pretese in parlamento dal gruppo del M5S con una serie di interrogazioni. Lo stesso Giorgetti, aggiunge il deputato, si era impegnato, proprio in parlamento, a proseguire con la completa erogazione «dell'indennizzo previsto nel Fondo Fir».



In quell'ambito ammontano a «circa 200 milioni di euro» le risorse oggi disponibili «che devono essere ancora erogate». Tuttavia, attacca Cappelletti, questo ritardo «è incomprensibile» e «non può essere accettato». Per questo il M5S ha «presentato una nuova interrogazione in cui si chiede al ministro di dirci la verità». Per quali motivi, si domanda il deputato, «non si procede alla distribuzione del residuo del fondo Fir?». Ad ogni modo a tra palazzo Madama e Montecitorio sia per la vicenda Fir sia per l'affaire liquidazioni la tensione rimane alta. Ci sono nuovi sviluppi in vista che saranno passati ai raggi X nella prossima inchiesta di Vicenzatoday.it



ASCOLTA L'INTERVISTA A UGONE E A RAINALDI