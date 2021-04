Chiusa l'entrata per Milano del casello di Grisignano

L'A4 holding comunica che in A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Vicenza Est (dal km 344+000 al 343+700), verrà chiuso lo svincolo di entrata per Milano del casello di Grisignano dalle ore 20.00 di mercoledì 28 aprile alle ore 6.00 di giovedì 29 aprile 2021,

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare alla settimana successiva. La Società assicura che farà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.