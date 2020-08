Aperti a Ferragosto: la mappa degli ipermercati e centri commerciali

Ecco l'elenco delle principali catene alimentari presenti a Vicenza e provincia che hanno dato indicazione circa l'apertura straordinaria do Ferragosto.

CENTRI COMMERCIALI APERTI A VICENZA E PROVINCIA

CENTRO PALLADIO A VICENZA: negozi aperti dalle 9 alle 20, supermercato fino alle 20.30

GALLERIA PARCO CITTA': aperto con orario 8-14

GRIFONE SHOPPING CENTER DI BASSANO DEL GRAPPA: aperto con orario 9 - 20.30

EMISFERO DI ZANE': aperto con orario 9-20

EMISFERO DI BASSANO DEL GRAPPA: aperto con oraio 9-20

CENTRO COMMERCIALE THIENE: negozi chiusi, supermercato aperto 8.30 - 21

CENTRO COMMERCIALE CAMPO ROMANO, SCHIO: galleria aperta dalle 10 alle 19, supermercato dalle 8 alle 19.30.

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI A VICENZA E PROVINCIA

AUCHAN DI VICENZA

LE PIRAMIDI DI TORRI DI QUARTESOLO



IPERMERCATI APERTI VICENZA E PROVINCIA:

Tutti i TOSANO presenti sul territorio berico osserveranno l'oraio 8.30 - 20

Gli INTERSPAR sul territorio berico con avranno orari diversi: Vicenza, via del Mercato Nuovo (dalle 8 alle 13.30) mentre via Gallo (8-20); Bassano del Grappa, al Grifone shopping center in via Capitelvecchio (dalle 9 alle 20.30), Schio al Centro commerciale Campo Romano in via Lago Trasimeno, (dalle 8.30 alle 19.30) e Montecchio Maggiore in via Filippo Turati 4 (dalle 8 alle 20).

Gli EUROSPAR sul territorio berico osserveranno orario continuato dalle 8.30 alle 20 di: Vicenza, viale Roma, Caldogno via Milano e Camisano V., via Vicenza. Ad Asiago invece seguirà l'orario 8-20.

APERTI gli ALI' - ALIPER nel territorio vicentino con orari diversi: 8.15-13 a Vicenza, via Vincenzo Periz e Bassano del Grappa, via Benvenuto Cellini. Dalle 8.15 alle 20 invece quello di Bassano del Grappa in via San Giovanni Bosco, Dueville, Camisano Vicentino; Cusinati di Tezze sul Brenta e Ponte di Barbarano.

IL PAM PANORAMA DI VICENZA in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi), dalle 9 alle 20

I FAMILA di Arzignano Baracca, Arzignano Diaz, Bassano del Grappa; Chiampo; Schio Santissima Trinità; Schio; Vicenza Parco Città e Valdagno, con orario 9-13

IL FAMILA SUPERSTORE DI CREAZZO in via Ortigara, sarà aperto dalle 9 alle 13

A&O sarà aperto in città a San'Agostino e Laghetto con orario 9 - 13, chiuso in via San Pio X. In provincia invece, saranno aperti con orario 8-19.30 ad Arsiero, 9 -13 invece a Marostica, Dueville, Nove, Sandrigo e Torrebelvicino.

I LIDL di Altavilla Vicentina, Marano Vicentino, Schio, Cassola Bassano del Grappa e Malo con orario continuato dalle 8 - 21 mentre Lonigo, Chiampo, Montecchio Maggiore, Valdagno e Marostica con orario continuato dalle 8 - 20.30.

I CONAD e CONAD CITY di Vicenza e provincia osserveranno orari differenziati. Il punto vendita di via della Pace a Vicenza farà spezzato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Non è specificato invece l'orario di apertura straordinaria nelle altre strutture.

CHIUSI

l'EUROSPAR di Trissino, Thiene, Cornedo Vicentino e di Schio.

L'IPERMERCATO ROSSETTO al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola.

L'IPERCOOP DI SCHIO in via Luidi Dalla Via

IL PAM PANORAMA DI Vicenza, in viale Mazzini

I DESPAR di Monticello Conte Otto, Recoaro Terme, Montorso Vicentino, Ancignano di Sandrigo, Povolaro di Dueville e Sarego.