Bvr banca, utile di 7,8 mln di euro e 24 nuovi assunti

La banca guidata dal presidente Maurizio Salomoni Rigon, raggiunge quasi i 2,3 miliardi di euro con un aumento che sfiora i 50 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente (+2,2%) grazie alla spinta della raccolta complessiva, cresciuta nel periodo di 29,6 mln di euro (+1,9%), ed anche degli impieghi vivi, aumentati di 19,4 milioni di euro (+2,9%).

Non solo, l'istituto di credito con sede a Schio, registra un’importante crescita dei fondi propri che al 31 dicembre 2022 raggiungono i 129,3 milioni di euro (+5,1% su esercizio precedente) e un indice di solidità patrimoniale CET1 ratio che si attesta al 29,4% (+1,8% anno su anno) ai vertici dei valori delle banche a livello nazionale. Sono invece 709 i nuovi mutui erogati nel territorio per un controvalore complessivo di 118 milioni di euro di cui 86 milioni di euro a favore di piccole e medie imprese locali e 32 milioni di euro a sostegno delle esigenze di nuclei familiari, l’ingresso di 133 nuovi soci, che al 31 dicembre 2022 raggiungono le 5.257 unità, ed il numero di conti correnti salito a più di 33 mila unità grazie all’apertura di oltre 2.500 nuovi rapporti nel corso dell’esercizio.

Cresce anche il numero dei dipendenti con 24 nuove assuzioni. Nel corso del 2022 sono stati inaugurati dei nuovi uffici direzionali a Vicenza Ovest, in viale dell’Industria, oltre all'apertura di nuove filiali. Gli sportelli di BVR Banca sono così saliti a quota 38.

Nel corso del 2023, sono in agenda le aperture di due nuove filiali, una a Cornedo Vicentino ed una nella zona sud della città di Verona, operazioni che porteranno il numero complessivo di succursali dell’istituto di credito a 40 unità.

“Siamo una Banca in salute, solida e competitiva – esordisce il presidente Maurizio Salomoni Rigon -. Ma siamo anche una Banca dinamica e coraggiosa in grado di prendere scelte di sviluppo assolutamente in controtendenza rispetto al mondo bancario. I numeri del bilancio 2022 dimostrano però come queste decisioni strategiche, in un’ottica di crescita organizzativa e dimensionale, nonché di lavoro accurato e professionale dell’intera struttura, stiano producendo i risultati prefissati. Certamente in questi numeri gioca un ruolo importante anche l’inversione di tendenza del mercato creditizio tornato ad una dinamica più regolare dopo molti anni anomali con tassi negativi, ma è ancora una volta in questo che dovremo dimostrarci Banca di Credito Cooperativo, ovvero riversando gli effetti di questa congiuntura a favore del nostro territorio. Nel 2022 abbiamo destinato alle nostre realtà locali quasi 450 mila euro a sostegno di iniziative della nostra area di competenza. Ciò ci ha permesso di supportare quotidianamente attività socio-assistenziali, culturali, sportive, dedicate al tempo libero, all’aggregazione ed alla valorizzazione del territorio le quali, senza il nostro intervento, in molti casi sarebbero state forse in difficoltà. Con i risultati dell’esercizio appena conclusosi certamente saremo in grado di accrescere ancora di più l’apporto che possiamo dare a favore delle nostre comunità”.