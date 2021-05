Botteghe storiche, altre quattro attività inserite nell'albo comunale

Quattro attività ricevono il riconoscimento di bottega storica. Si tratta della Plissettatura Palladio di Orietta Renzi, in piazza delle Erbe 25, attiva dal 1972; il commercio al minuto Dalla Valle Materiale elettrico di Graziano Campagnaro, in contra’ San Gaetano Thiene 10, attiva dal 1952; l’artigiano Bazzo Lorenzo, in corso Palladio 179, attivo dal 1971; e il bar Smeraldo di Michela Zambonin, in viale Venezia 9, attivo dal 1974.

Le quattro attività storiche riconosciute dal Comune sono il Ferramenta Cerin Srl, in via Lamarmora 98, attivo dal 1969; la gioielleria Vettori Daniela, in via Paolo Lioy 13, attiva dal 1981; la Targotecnica vicentina di Roncato Gianfranco & C. S.N.C., in viale Milano 25, attiva dal 1981; e il barbiere parrucchiere Brazzale Franco (Salone Milano), in viale Milano 33, attivo dal 1963.

“Le botteghe storiche rappresentano identità, tradizione e la parte più autentica del commercio di prossimità della nostra città – afferma l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – Un elemento, quello della prossimità, che per noi ha un valore che va oltre quello economico perché è sociale e di presidio. Il riconoscimento di “bottega o attività storica” è sinonimo di qualità, dedizione, sacrificio, di capacità di offrire un prodotto di livello, apprezzato dal cliente, che ha consentito negli anni di dare continuità all'attività, superando numerose difficoltà in tempi di crisi. I turisti hanno per altro dimostrato di apprezzare questi luoghi caratteristici e suggestivi motivo per cui negli ultimi hanno abbiamo voluto organizzare diverse visite guidate che hanno riscontrato un interesse immediato”.

Dal 2002 ad oggi a Vicenza sono state riconosciute 42 botteghe storiche e 40 attività storiche.

Il Comune di Vicenza riconosce come bottega storica o attività storica, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigiane con le seguenti condizioni: quando è stata svolta la stessa attività con la medesima merceologia per più di 35 anni, se trattasi di attività artigianale, e per più di 40 anni, se trattasi di esercizi commerciali e pubblici esercizi; se le attività si sono svolte nello stesso locale con superficie aperta al pubblico non superiore a 250 metri quadrati per quanto riguarda le botteghe storiche; se i locali presentano elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale o storico.

Sono considerate attività commerciali storiche gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le imprese artigiane svolte con continuità per oltre 40 anni anche in locali diversi.

Lo stato di bottega storica e di attività commerciale storica viene riconosciuto con attestato rilasciato dall'amministrazione comunale, sentito il parere della commissione appositamente istituita dal Comune, su specifica domanda del titolare dell'esercizio.

Per le botteghe storiche e le attività storiche è prevista quale agevolazione fiscale la riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità nella misura dell'80%.