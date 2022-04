Federazione del Nord est, numeri in crescita per le 5 banche di credito cooperativo

Redditività ordinaria in forte crescita, ulteriore miglioramento della qualità degli attivi e solida dotazione patrimoniale su livelli di eccellenza nel sistema bancario caratterizzano i risultati consolidati 2021 delle 5 Banche di Credito cooperativo appartenenti alla Federazione del Nord Est – Credito Cooperativo Italiano, l’Organismo associativo che comprende le Banche di Credito Cooperativo Venete facenti capo al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca S.p.A.

Le 5 Banche (Banca Adria Colli Euganei, Banca Prealpi Sanbiagio, Banca del Veneto Centrale, Cortina Banca e BVR Banca – Banche Venete Riunite) contano nel territorio regionale oltre 48.800 soci, 1.154 dipendenti e una rete distributiva di 194 sportelli.

In un contesto economico e finanziario ancora complesso, condizionato dagli effetti negativi connessi alla pandemia Covid-19, nel 2021 le Bcc Venete, in coordinamento con la Capogruppo Cassa centrale Banca, hanno continuato a sostenere l’economia del territorio composta prevalentemente da artigiani, agricoltori, piccole e medie imprese, e famiglie con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. Lo hanno fatto attraverso iniziative di solidarietà, beneficienza, culturali e sportive, attraverso erogazioni liberali per un totale i 2,84 milioni, soprattutto in cultura, arte, formazione e ricerca (€ 915 mila, 32%), sport, tempo libero e manifestazioni (€ 855 mila, 30%), attività socio-assistenziali in sanità e volontariato (€ 749 mila, 26%) e di promozione del territorio e delle realtà economiche, attività parrocchiali e a carattere religioso (€ 320 mila, 11%).

L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto consolidato di 49,3 milioni di euro, con ricavi in costante aumento. “Con oltre 21 miliardi di masse amministrate – commenta il presidente della Federazione del Nordest Lorenzo Liviero - le Banche Socie rappresentano un asset importante e qualitativamente elevato del credito veneto, che sa competere con i più importanti player del mercato, ma con un’attenzione particolare rivolta al territorio, alle piccole medie imprese e alle famiglie. È questa la forza caratterizzante del credito cooperativo che noi rappresentiamo a pieno.”

Un ultimo commento lo fa Gabriele Beggiato Coordinatore operativo della Federazione.

“I nostri dati sono tutti superiori alla media del sistema bancario italiano, dalla crescita degli impieghi, la nostra di 4,9%, quella nazionale circa del 2 %, alla raccolta diretta verso la clientela, la nostra dell’8,8% contro il 5,1% a livello nazionale, alla patrimonializzazione delle nostre banche con un CET 1 del 24,4%, rispetto ad un 15,5% a livello del sistema bancario italiano. Quanto alle prospettive future continueremo a supportare il territorio, le comunità locali e il sistema produttivo operando al contempo con miglioramento dell’efficienza operativa, attraverso la riduzione delle spese amministrative, investendo in tecnologia, erogando crediti di qualità a famiglie e PMI e perseguendo un attento controllo del rischio di credito”