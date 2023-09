Basilica palladiana, in affitto l’unico negozio rimasto libero

Il servizio Patrimonio del Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un immobile a uso commerciale al piano terra della Basilica palladiana.

Si tratta dell’unico negozio attualmente sfitto dell’intero complesso.

L’unità immobiliare di 21 metri quadrati su due livelli si affaccia su piazza dei Signori. Dovrà ospitare, in linea con la vocazione dell’area commerciale della Basilica palladiana, un’attività specializzata in beni di lusso, con preferenza per l’oreficeria, l’argenteria, i gioielli o il design.

La concessione avrà la durata di nove anni. Il canone di concessione annuo posto a base di gara è di 8.050 euro, somma definita sulla base degli attuali valori di mercato.

I soggetti interessati dovranno presentare anche una proposta gestionale.

Le offerte vanno presentate entro lunedì 23 ottobre alle 12 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/354039