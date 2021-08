«Zonin e Giustini rinuncino alla prescrizione»

«Sono stati depositati in queste ore i ricorsi in appello di Gianni Zonin e di Emanuele Giustini, due dei principati imputati nell'ambito del processo BpVi, dopo la condanna inflitta loro nel processo penale in primo grado a Vicenza». L'annuncio lo ha oggi 24 agosto in mattinata Luigi Ugone, presidente della associazione di risparmiatori «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca» sulla bacheca Facebook della stessa associazione». Nel post, pubblicato pochi minuti fa, si legge: «Siccome non viviamo nel mondo delle fate possiamo dire che ce lo aspettavano. Allo stesso modo siamo coscienti come sui rimanenti gradi di giudizio incomba sempre più grigia la prescrizione». Poi un'ultima considerazione: «Ricordiamo a tutti che se un processo muore per prescrizione non significa che l'imputato sia innocente: semplicemente il processo termina per una disposizione del codice di procedura penale. Tuttavia Zonin e Giustini hanno da sempre professato la loro innocenza. Pertanto, ci aspettiamo in coerenza con quanto sempre sostenuto dagli stessi la rinuncia alla prescrizione per permettere che il processo vada avanti sino alla sentenza definitiva».