La banca motore del territorio vicentino

Con più di 160 filiali e più di 280.000 clienti, Volksbank è la Banca regionale di riferimento per il territorio del Nord-Est d’Italia.

Come Banca regionale radicata nel Nord Est, Volksbank crede che la vicinanza al cliente sia il fattore che la contraddistingue e che permette di far crescere il territorio di Vicenza e provincia.

Volksbank è presente in questa zona dal 2015, anno della fusione con Banca Popolare di Marostica: questa storicità permette di avere una conoscenza approfondita del tessuto economico, sociale ed imprenditoriale. Per questo sa proporre le giuste soluzioni attraverso una consulenza altamente professionale e personalizzata

Andrea Garbin è il Direttore dell’Area di Vicenza, che conta trentatre filiali, due Centri Private e due Centri Corporate. Volksbank supporta da sempre i territori in cui affonda le radici. L'impegno sociale è diventato un ulteriore indirizzo strategico con il Piano industriale “I-mpact 2026” che dà continuità all'operato e consolida il benessere della comunità.

Cosa vuol dire essere una Banca motore del territorio?

"Significa essere al fianco delle famiglie e delle imprese del territorio. Nel nostro ruolo di motore del territorio, agiamo come catalizzatore per lo sviluppo economico e di conseguenza anche per lo sviluppo sociale della provincia di Vicenza. Il supporto finanziario che offriamo si inserisce all’interno di un processo di consulenza evoluto e attento, predisposto su misura rispetto alle diverse esigenze dei nostri clienti."

Come lo interpreti nel tuo lavoro?

"Sono tre i pilastri fondamentali che mi guidano nel lavoro: