Banca Delle Terre Venete, aperto nuovo ATM a Monteviale

È stato inaugurato oggi da Banca delle Terre Venete, parte del Gruppo BCC Iccrea, un nuovo ATM di ultima generazione nel Comune di Monteviale, in provincia di Vicenza. Attivo in Piazza Libertà nei pressi del Centro Civico, attualmente rappresenta l’unico punto operativo nell’area comunale. In questo modo, l’Istituto di Credito conferma il proprio impegno a favore del territorio e la volontà di presidiarlo avvicinando i principali servizi bancari alla cittadinanza.

Nel nuovo sportello automatizzato, grazie a sistemi intuitivi ed agevoli adatti a tutte le fasce d’età, è possibile accedere in modo semplice, rapido e sicuro al prelievo di contante e ad un’ampia gamma di servizi Bancomat, tra i quali: ricarica della carta prepagata Tasca, ricarica telefonica, bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) Italia, bonifici EUR, saldo e lista movimenti. Attivo tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM può essere utilizzato anche da quanti non sono clienti dell’Istituto.