Banca delle Terre Venete, aperta una filiale a Dueville

È stata inaugurata venerdì la filiale di Dueville di Banca delle Terre Venete, parte del Gruppo BCC Iccrea. Collocata in Piazza Monza al civico 39, rappresenta il primo presidio dell’Istituto di Credito nel territorio del comune vicentino. Nell’ottica di estendere la fascia oraria di utenza dei servizi bancari, la filiale include un’Area Self riservata ai clienti aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 per effettuare tutte le principali operazioni e i versamenti, oltre a uno sportello ATM accessibile a tutti. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Presidente di Banca delle Terre Venete Gianfranco Sasso, il Responsabile della filiale Antonio Frigo insieme alla sua Vice Marta Corte. Presenti il Sindaco di Dueville Giusy Armiletti, don Nicolò Rodighiero dell'Unità Pastorale di Dueville, oltre a numerosi rappresentanti di Associazioni di Categoria.

“L’apertura della filiale di Dueville rappresenta un importante tassello della nostra strategia, che intende rafforzare e rendere sempre più accessibili i servizi bancari per le comunità di riferimento – ha dichiarato il Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso –. Del resto, essere presenti e attivi nel territorio è condizione necessaria per esercitare la nostra vocazione alla mutualità e alla relazione. Oggi l’identità dell’Istituto si pone in continuità con i valori originari del Credito Cooperativo e allo stesso tempo guarda al futuro, e in particolare all’innovazione digitale, che consideriamo uno strumento indispensabile per avvicinare sempre più la Banca alle esigenze di famiglie e imprese”.

“Siamo felici di entrare nel territorio di Dueville, tra i principali comuni della provincia vicentina. Un’area di grande interesse per la vivacità del suo tessuto economico e sociale con il quale avremo la possibilità di realizzare insieme importanti progetti di crescita - ha aggiunto il Direttore Generale, Eugenio Adamo –. L’apertura di questa nuova filiale segue, di pochi giorni, l’attivazione del primo ATM nel Comune di Monteviale. Attraverso queste azioni concrete intendiamo dimostrare il nostro impegno a favore del territorio e la volontà di presidiarlo avvicinando i servizi bancari alla cittadinanza”.