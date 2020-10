Aziende e ricerca insieme per l'innovazione: a Vicenza nuova tappa del roadshow di Smact

Far conoscere alle imprese le opportunità che SMACT Competence Center offre, raccontando i tanti progetti già avviati. Costruire e rafforzare un network di aziende e centri di ricerca partner, distribuiti in Veneto e in tutto il Nordest. Presentare il sistema delle Live Demo, installazioni tematiche dimostrative diffuse nei territori che sorgeranno nei prossimi mesi.

Sono questi i temi al centro della nuova tappa del Roadshow di SMACT, un evento online che si terrà mercoledì 28 ottobre alle ore 15.00 a Vicenza in diretta dal Digital Innovation Hub, nella sede di Confartigianato Vicenza in via Enrico Fermi 134. L’evento si svolge in diretta web su piattaforma digitale (iscrizioni al link https://www.smact.cc/ formazione) e si rivolge ad una platea «virtuale» ma «localizzata», perché ognuno dei sette eventi previsti tra ottobre e novembre, ciascuno da una diversa location in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, racconterà storie di aziende innovative di un territorio.

L’evento è ideato e promosso da SMACT Competence Center, il centro di eccellenza per favorire la diffusione delle tecnologie 4.0 creato da 40 partner tra cui le Università e centri di ricerca del Triveneto, e alcune tra le aziende più innovative del territorio.

Per la quinta tappa del suo Roadshow SMACT ha scelto il Digital Innovation Hub, il progetto di Confartigianato Imprese Vicenza che accompagna le Pmi nel percorso di trasformazione digitale fornendo consulenza, formazione, occasioni di sperimentazione, e strumenti per la realizzazione di soluzioni dirompenti e innovative.

Il DIH nasce nel 2016 dalla consapevolezza che le nuove frontiere della tecnologia, dell’IOT, della robotica (anche assistiva), l’e-commerce, della sicurezza informatica, ed elaborazione dati, avrebbero cambiato il modo di essere imprenditore e di fare impresa, anche nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese. Fondamentale punto di interscambio con le imprese, il DIH è convenzionato con numerose realtà accademiche (dal Politecnico di Milano a Ca’ Foscari, dall’Agenzia Spaziale Italiana all’ESA) e socio fondatore del Competence Center Artes 4.0. (che ha tra i suoi partner la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’istituto Italiano di Tecnologia e il CNR).

Il programma

L’incontro sarà aperto dall’introduzione di Matteo Faggin, direttore generale del Competence Center. A seguire interverranno: Matteo Pisanu (Head of Digital Innovation Hub Vicenza), Cristian Veller (Presidente ICT di Confartigianato Imprese Vicenza) e Maurizio Ugliano (professore dell'Università degli Studi di Verona). In un contributo video Massimiliano Oleotto di Corvallis SpA racconterà il progetto DNI, risultato vincitore del primo bando IRISS pubblicato dal Competence Center.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il secondo Bando Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2020 per progetti di trasferimento tecnologico, avviato da SMACT nei giorni scorsi e aperto fino al 24 novembre. Il bando metterà a disposizione delle aziende 900mila euro di fondi del Mise con un massimo di 100mila euro di co-finanziamento per progetti ad alto TRL (Technology Readiness Level) nell’ambito di tecnologie avanzate come Mobile, Social, Cloud, Internet of Things, Analytics e Big Data.