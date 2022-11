Volksbank premiata come prima banca in Veneto per qualità del servizio ai clienti

Volksbank si posiziona al primo posto in Veneto e al terzo posto in Trentino-Alto Adige per la qualità del servizio offerto alla clientela: è quanto emerge dallo studio “Campioni del Servizio 2023”, sviluppato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanze e presentato oggi su “Affari e Finanza” di Repubblica.

La ricerca, basata su un’analisi indipendente dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanze e giunta quest’anno alla sua 9° edizione, si basa su di un sondaggio online tenuto nel periodo luglio-agosto 2022 e rivolto ad un campione di circa 250.000 clienti, rappresentativo della popolazione italiana in termini di area geografica, genere ed età. Agli intervistati è stato chiesto di quali aziende sono stati clienti negli ultimi tre anni e come giudicano il servizio ricevuto. Il punteggio raggiunto da ogni azienda è costituito dalla quota percentuale dei clienti che hanno valutato molto buono il servizio (indicatore “Service Experience Score”).

I consumatori oggi chiedono di vivere un’esperienza positiva in ogni punto di contatto con le aziende di cui acquistano i prodotti o servizi. La metodologia dello studio “Campioni del Servizio 2023” non si limita quindi ai singoli aspetti del servizio, ma comprende anche l’intera esperienza d’acquisto ed il post-vendita. Il risultato ottenuto da Volksbank è quindi frutto della valutazione data dai clienti al canale fisico, rappresentato da una rete di oltre 160 sportelli nel Trivento, ed ai canali digitali, che devono garantire elevati standard di convenience, oltre al Contact Center in tutti gli ambiti di consulenza e servizio della Banca, come quello assicurativo, finanziario, immobiliare e transazionale.