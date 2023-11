Anche il Comune di Vicenza nella compagine societaria di Pasubio Tecnologia

Il Comune di Vicenza è entrato ufficialmente nella compagine sociale di Pasubio Tecnologia, la società in house con sede a Schio che si occupa dei servizi digitali di numerosi enti pubblici del Vicentino, del Veronese e del Padovano. Sono 38 gli enti che in questi mesi hanno completato ad oggi l’iter per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in corso. Pasubio Tecnologia ha accresciuto infatti notevolmente il suo corpo sociale: i soci erano 22 nel 2017, tutti nell’Alto Vicentino. Il bacino di riferimento, tenuto conto anche dei clienti, è passato da 230 mila abitanti di sei anni fa (il 30% della provincia di Vicenza) a 470 mila di oggi (il 75% del Vicentino), nonché alcune zone del Padovano e della provincia di Verona. Ora, con l’importante ingresso del Comune di Vicenza, la società si conferma il “motore digitale” di una notevole fetta di territorio.

"L’ingresso in Pasubio Tecnologia è stata una scelta importante che ci permette di avere un’altra azienda affidabile erogatrice di servizi – commenta Leonardo Nicolai, assessore all’innovazione del Comune di Vicenza –. In un mondo competitivo e sempre più in mano a soggetti privati avere un’azienda solida del territorio controllata dalle amministrazioni locali è un modo per poter monitorare continuamente la qualità e il costo del servizio, unitamente a una crescita dell’importanza del territorio stesso all’esterno. In particolare si è dato il via a un percorso in cui crediamo molto in un campo spesso scarsamente considerato quale quello dei servizi tecnologici, che sono però ormai letteralmente in ogni casa, al pari dell’acqua o dell’elettricità”. La collaborazione con il Comune di Vicenza riveste particolare importanza sia per le dimensioni dell’Ente, quando per il fatto che al suo ingresso è legato quello di AMCPS, azienda in house providing del Comune di Vicenza che si occupa del patrimonio comunale, di edilizia residenziale pubblica, manutenzione strade e segnaletica, verde e servizi cimiteriali. Significativo, in questo senso, anche l’ingresso della Provincia di Vicenza, Soggetto Aggregatore per il Digitale (SAD) per tutto il Vicentino: snodo dello sviluppo delle politiche digitali, il SAD ha come obiettivo il potenziamento di infrastrutture digitali che saranno sempre più importanti non solo nella gestione amministrativa degli enti pubblici, ma anche nel rapporto con i cittadini.

“In questo senso – spiega l’amministratore unico di Pasubio Tecnologia Laura Locci - abbiamo negli ultimi anni effettuato investimenti importanti per il rinnovo del parco macchine del nostro data center. Mai come oggi, infatti, è importante mettere al sicuro i dati, migrandoli verso infrastrutture qualificate come quella di Pasubio Tecnologia. L'ingresso tra i soci di un ente importante come il Comune di Vicenza è motivo di orgoglio perché è prova del ruolo strategico che la società riveste nel territorio grazie al percorso intrapreso negli ultimi anni. Dal 2021, inoltre, Pasubio Tecnologia ha avviato la collaborazione con Cerchio ICT in House composto dalla bolognese Lepida, Trentino Digitale e Informatica Alto Adgie (Bolzano), che ha portato alla sottoscrizione di un accordo di rete per lo scambio di servizi e la condivisione di progetti comuni. “Ci siamo strutturati – spiega ancora Locci - per guardare al futuro con la forza di una visione più alta e con la possibilità di cogliere nuove opportunità che da soli ci sarebbero precluse”.

Dopo il rinnovo delle cariche a maggio, è stato approvato il nuovo piano industriale, che guiderà la società nel prossimo triennio: “Le sfide principali sono legate dal punto di vista organizzativo alla nuova dimensione societaria e alla gestione dei progetti PNRR, mentre dal punto di vista tecnologico ci focalizzeremo sui temi dell'intelligenza artificiale e della cybersecurity, ambiti in continua evoluzione e che devono essere affrontati valutandone sia i rischi che le opportunità di sviluppo riguardo ai servizi da offrire ai nostri soci” conclude Locci.

I soci di Pasubio tecnologia

Comuni di Caltrano, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Orgiano, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Romano d’Ezzelino, Rosà, Salcedo, San Bonifacio (Verona), San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione, Consorzio Le Valli (Verona), Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, Consorzio Polizia Locale Valle Agno, La C.a.s.a. Schio, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza.