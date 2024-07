Agromafie nel comprensorio del Guà: «filiera intrisa di illegalità»

L'agro del Guà tra Padovano, Vicentino e Veronese è uno dei comprensori più esposti al fenomeno del caporalato: almeno per quanto riguarda il lavoro nei campi nel Nordest. La conferma arriva dal blitz delle Fiamme gialle a Cologna Veneta annunciato oggi 13 luglio dagli stessi militari con un lungo dispaccio. L'accusa mossa a due mediatori di nazionalità indiana, ma residenti nella provincia scaligera, è pesantissima. «Con la promessa di un futuro migliore», trentatré braccianti sarebbero stati ridotti «in schiavitù». Così riporta Luca Stoppele su Veronasera.it. Il ormai è deflagrato sui media: tanto che Giosué Mattei, segretario regionale per il Veneto della Flai, la sigla della Cgil che tutela la categoria di riferimento, parla di situazione «estremamente grave».

UN SISTEMA INTRISO NEL MALAFFARE: SUPERARE «LA BOSSI FINI»

Ai taccuini di Vicenzatoday.it Mattei parla senza peli sulla lingua. «Siamo di fronte al quarto episodio, secondo per gravità nel giro di pochi giorni, di sfruttamento lavorativo, riduzione in schiavitù e caporalato. Il che ci dà la misura di quanto il sistema produttivo, imprenditoriale ed economico nel settore agricolo sia intriso di sfruttamento e illegalità». Il caso portato alla luce dalla Guardia di Finanza è identico a quello denunciato dalla Flai-Cgil del Veneto appunto pochi giorni fa nel Trevigiano».

«Insistiamo - rincara la dose il dirigente - nel denunciare un sistema transnazionale alimentato dal combinato disposto del decreto flussi e Legge Bossi-Fini, di cui chiediamo la cancellazione, che alimenta il mercato delle braccia nei paesi di provenienza e successivamente nel nostro Paese. Si tratta di un sistema ben collaudato che coinvolge le Questure e le Prefetture di alcuni territori specifici, in Campania in particolare». Un sistema che poi, anche grazie al supporto di settori di camorra e 'ndrangheta, «si innesta nel mercato del lavoro in agricoltura». Un sistema del quale «beneficiano le imprese autoctone con manodopera a basso costo e conseguentemente sfruttata dai caporali». Per queste ragioni Mattei, nel 2022 aveva illustrato il fenomeno delle «agromafie» in lungo e in largo ai microfoni di Vicenzatoday.it: dando conto del fatto che solo nel Veneto, complessivamente parlando, il lavoro irregolare ammonti a ben «5,5 milardi di euro».

«Nel nostro Paese» il dramma della manodopera affittata illegalmente, rimarca il sindacalista, «dovrebbe inchiodare di fronte alle loro responsabilità» le aziende agricole che si avvalgono di questi artifici nei loro campi e fra le mura delle imprese stesse. «Noi come Flai-Cgil abbiamo avviato una vertenza nazionale e permanente per cambiare questo sistema di fare impresa, che sfrutta, schiavizza e talvolta uccide come successo a Satnam Singh in provincia di Latina. Non ci fermeremo difronte a niente e a nessuno nel combattere e contrastare ogni forma di sfruttamento e nel chiedere che questi lavoratori vengano immediatamente regolarizzati con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in modo da poter riacquistare la dignità calpestata dallo sfruttamento che hanno subito».

INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE E GRANDE DISTRIBUZIONE: IL VERO TABÙ

Ad ogni modo se si porta fino alle estreme il ragionamento iniziato da Mattei (in foto) si giunge ad uno dei tabù più difficilmente sondabili del mercato del lavoro italiano. Che le condotte descritte dalla Cgil comportino o non comportino reati da parte degli autori, chi sono i veri utilizzatori finali, al netto dei consumatori, della filiera oggetto della denuncia della Flai? Si tratta della grande industria della trasformazione e della grande distribuzione. Per vero basta un giro al supermarket per capire che tra inflazione, speculazione, politiche di spinta forsennata verso i profitti e altri accidenti connessi, i prezzi al consumo crescono come non mai: in primis se rapportati al potere d'acquisto.

PAGHE E COMPENSI MISERI: PREZZI ALLE STELLE

Di contro le paghe di chi lavora nei campi o il prezzo garantito da questi player, o dai grossisti, ai piccoli imprenditori sia nel settore agricolo sia in quello dell'allevamento si sono ridotti al lumicino. Si tratta di una stortura, «di una vera e propria cresta», che i grandi operatori fanno pesare su coloro che si trovano alla base della piramide. Un andazzo che, quantomeno dalla fine del Ventunesimo secolo, si aggrava di anno in anno: un tabù che «la classe dirigente nazionale non ha saputo o non ha voluto sfatare per non turbare il sonno del grande capitale». Questa è la denuncia che da tempo viene indirizzata alla politica dai leader delel mobilitazioni «senza che questa dia prova di voler risolvere il problema».

IL SINDACATO FA OPERA DI INTELLIGENCE

Sullo sfondo comunque rimane l'opera di contrasto al fenomeno: che portata avanti dalla magistratura, dalle forze dell'ordine nonché dagli organi regionali preposti. Negli anni la Flai-Cgil, per monitorare la situazione, ha dato vita ad un osservatorio interno che compie una analisi dei dati in proprio possesso e li confronta con quanto raccolto sul campo. Una vera e propria azione di intelligence, dei cui risultati poi viene puntualmente informata la Guardia di finanza. Rispetto a quanto accaduto a Cologna, fa sapere Mattei, la Flai aveva acceso da tempo un faro sull'intero agro del Guà che va da Cologna a San Bonifacio nel Veronese, da Orgiano a Lonigo (nel cui comprensorio la presenza della 'ndrangheta è un dato assodato) nel Vicentino sino a lambire, sempre nell'agro del Guà, Borgo Veneto nel Padovano. Più in generale tre anni fa la Cgil-Flai parlava di 5500 casi accertati di lavoratori gravemente sfruttati: cui ovviamente vanno aggiunti gli altri che non è stato possibile scandagliare.