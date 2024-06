«Quindici giorni di sciopero»: alla Fis torna la lotta sindacale degli «anni '70»

Da ieri 18 giugno alla Fis di Montecchio Maggiore si sta procedendo con il referendum interno per l'accettazione o meno della proposta aziendale che stando alle doglianze di una componente sindacale «prevede una cospicua decurtazione del premio di compartecipazione e produzione da una quota tipo di seimila euro annui a 1300». Si tratta di una lettura che la ditta di viale Milano, che ha altri due stabilimenti satellite, uno a Lonigo l'altro a Termoli nel Campobassano, respinge al mittente: anche se questa presa di posizione non ha minimamente scalfito la volontà di quella parte dei lavoratori contrari all'accordo di proseguire nella lotta.



Ad ogni modo dopo una serie di tiramolla (per certi versi ancora in corso) con tanto di scontro pure tra blocchi sindacali, i lavoratori adesso stanno procedendo con la conta affidata ad una piattaforma informatica. Si tratta di una soluzione che trova il favore dell'azienda e della Filctem-Cgil la quale, pur al netto di alcuni distinguo, è più propensa ad accettare la proposta della società. Che però sta scontando la contrarietà dei lavoratori molisani che alcuni giorni fa hanno organizzato uno sciopero: supportato convintamente dalla Femca-Cisl e soprattutto dalla Uiltec-Uil.



PARLA IL VERTICE AZIENDALE

Per vero la replica del vertice della Fis (in foto un pichhetto davanti al quartier generale di Montecchio Maggiore) non si è fatta attendere. Quest'ultimo in una nota datata 14 giugno tiene a precisare «di aver sempre mantenuto con le diverse sigle sindacali un confronto trasparente e costruttivo, che ha portato alla formulazione di una proposta economica di riconoscimento del premio di partecipazione per l'anno 2023».



Di più la Fis (una delle maggiori realtà del comparto chimico del Nordest) ha «comunque dato la disponibilità a riconoscere a tutti i dipendenti dei tre siti di Termoli, Montecchio Maggiore e Lonigo, un premio individuale complessivo che in media supererà i 4.000 euro, a cui si aggiungerà anche un ulteriore contributo in servizi welfare. Si tratta di una proposta migliorativa anche rispetto a quanto erogato lo scorso anno, una scelta che ancora di più conferma la continua attenzione» della compagnia «verso i propri dipendenti, un patrimonio umano di grande valore che l'azienda pone al centro dei futuri piani di sviluppo».



Per questo motivo la Fis «prende atto con stupore delle iniziative di agitazione e sciopero intraprese da parte di alcune organizzazioni sindacali in un'area come quella di Termoli, dove l'azienda da sempre promuove importanti investimenti volti all'incremento della capacità produttiva, con un contributo significativo alla crescita del territorio anche sotto il profilo occupazionale». Sul versante opposto però la situazione rimane tesa. I lavoratori contestano le cifre fornite dal management. Come hanno fatto in passato spiegano che se si procede ad una analisi approfondita delle voci finite in busta questa sia stata de facto alleggerita di 4800 euro annui passando da 6100 a 1300 al netto di tutte le voci. Il che costituisce per di più «una clamorosa marcia indietro rispetto a quanto era stato solennemente promesso mesi fa in sede di accordo».



LA RASOIATA

E per capire quale sia effettivamente l'acuzie dello scontro in corso basta una scorsa alle dichiarazioni di un peso massimo come Carlo Scarati: il segretario molisano della Uiltec-Uil. Il quale il 14 giugno dalle colonne di Termolionline.it proprio a margine dello sciopero sembrava Marvin Hagler nello storico incontro con John Mugabi.



Il dirigente sindacale ai microfoni di Emanuele Bracone ha spiegato che bisogna «pagare ciò che si è pattuito» soprattutto a fronte di una annata record sia in termini di «fatturato» sia in termini «di performance da parte dei lavoratori». Di più l'azienda non vuole «nemmeno ridiscutere i premi futuri». Appresso c'è un at aut che è sì diretto all'azienda, ma che sembra un monito pure alla Filctem: «ricordiamoci che lo stabilimento di Termoli con quattrocento addetti fa il 35% del fatturato di Fis» che in totale ha 2100 dipendenti di cui altri quattrocento a Lonigo e 1300 a Montecchio.



LA BORDATA

Poi un altro copo che ha l'impatto di una bordata: se durante l'anno passato, come l'azienda ha sempre sostenuto, sono mutate in peggio le condizioni generali, tanto da non poter più corrispondere quanto inizialmente pattuito, questo cambio di passo lo si sarebbe dovuto comunicare nelle sedi convenute. «Questa - attacca Scarati - è una cosa che non è mai stata fatta». Tanto che i lavoratori finiscono per sentirsi «defraudati» in forza di una «alchimia di origine contabile che è gravissima per una industria farmaceutica» come la Fis.



«Quando mi dicono che prodotti non vendibili dal 2016», de facto fondi di magazzino, «vengono posti nella partita di bilancio di questa annualità per trenta milioni di euro facendo saltare il banco della premialità capite bene che mi faccio delle domande. Se sono non vendibili dal 2016» come mai l'azienda riscontra solo ora tale circostanza? «Se li abbiamo mantenuti a magazzino dal 2016 non è che pensavano di riutilizzarli?».



UN'OMBRA CUPA

Parole che gettano un'ombra cupa non solo sulla congruità nella redazione dell'ultimo bilancio, ma anche sulla congruità della condotta dell'azienda: sia quando il pacchetto di controllo era in capo alla famiglia vicentina dei Ferrari, sia quando di recente è subentrato il fondo internazionale Bain Capital. Il quale nel 2012 peraltro era stato passato ai raggi X da una lunga inchiesta del magazine statunitense «Rolling Stone».



L'avanzata di Scarati nel pacchetto di mischia della contesa in corso avrebbe scatenato una ridda di voci tra i dipendenti. Si parla addirittura di diffide che sarebbero giunte nei confronti di coloro che in qualche modo hanno messo in discussione la congruità del bilancio. Il tutto mentre in Molise fra Femca e Uiltec si torna a respirare l'atmosfera arroventata degli scontri sindacali d'antan visto che «è dagli anni Settanta che non si dichiarano quindici gironi di sciopero» fa sapere lo stesso Scarati. Ma pure sul fronte vicentino le acque da tempo sono increspate.



INTERVIENE L'USB: «CLIMA BRUTTO E PESANTE»

A confermarlo è Germano Raniero, segretario regionale della sigla di base Usb. «Il clima dentro la Fis è brutto e pesante. Ci sono continue ingerenze aziendali sulla dialettica sindacale, ovviamente privilegiando chi ha firmato la preintesa» che in questi giorni è in attesa del vaglio definitivo dei dipendenti. Ma poi, prosegue il segretario ai taccuini di Vicenzatoday.it, «ci sono pure continue provocazioni di alcuni delegati sindacali, quelli che hanno firmato, nei confronti dei delegati che non hanno» ancora «firmato» la stessa pre-intesa proposta dalla ditta. Pressioni che si registrano anche «nei confronti di lavoratori che sono contrari all'accordo» tout-court. Per di più, queste le voci che giungono da ambienti sindacali, anche in altre ditte dell'Ovest vicentino si starebbero registrando lamentele simili a quelle che stanno tenendo banco in viale Milano.