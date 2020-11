Abb verso la chiusura, Donazzan: "Mi auguro possa esserci un ripensamento"

Il futuro della Abb di Marostica finisce in Regione. Incontro interlocutorio convocato lunedì dall’Unità di crisi di Veneto lavoro alla presenza dell’assessore Donazzan e dell’Azienda rappresentata da alcuni dirigenti da Confindustria Vicenza. Erano presenti le rappresentanze sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil e la rappresentante della Rsu.

L’assessore ha dato l’avvio ad un tavolo di monitoraggio a seguito della avvenuta comunicazione al sindacato e ai lavoratori della decisione assunta da Abb holding della prossima chiusura dello stabilimento di Marostica.

“Al di là del congruo tempo con cui l’azienda ha informato lavoratori e sindacato, resta la trattativa ordinaria che inizierà nei prossimi giorni tra le parti che mi auguro possa portare ad un ripensamento della decisione di chiudere - dice l’sssessore - ho comunque riconvocato il tavolo entro fine novembre per avere un approfondimento legato alla ipotizzata non competitività dello stabilimento e della strategia dell’azienda rispetto al proprio processo produttivo”.

Dal canto suo, Abb ha annunciato che, dopo un'approfondita analisi di business e valutazioni sulla sua sostenibilità a medio termine in un mercato globale estremamente volatile e competitivo, è stata presa la decisione di modificare il modello di business per la produzione di centralini e canalizzazioni in plastica e metallo dello stabilimento di Marostica, al fine di renderlo più snello e meno dipendente dai costi fissi.

Abb prevede di esternalizzare gradualmente tutte le attività a partner esterni qualificati in Italia e all'estero e completare il progetto entro il primo trimestre 2022. L'azienda ha confermato il suo impegno a limitare l'impatto sociale di questa decisione e ha avviato un tavolo di confronto con le parti sociali.