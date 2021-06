Abb Spa, di nuovo l'incubo chiusura per 100 lavoratori: "Si torna a 7 mesi fa"

"L’azienda ha comunicato al tavolo che la proposta ricevuta non e? ritenuta percorribile e di procedere comunque nel loro progetto iniziale, riportando le parti sociali a 7 mesi fa quando annuncio? la chiusura dello stabilimento, la perdita di 100 posti di lavoro e l’impoverimento di un intero territorio e del tessuto sociale". Questo il commento dei sindacati a fronte della presa di posizione dei vertici aziendali della Abb di Marostica.

"L’aspetto piu? grave - sottolineano i sindaati - e? che a fronte delle sollecitazioni e della disponibilita? dichiarata delle forze sindacali di approfondire gli elementi di criticita? rispetto i “presupposti” o le “condizioni minime” mancanti. La risposta dell’azienda non solo non c’e? stata ma in spregio al tavolo e? stata rigettata al mittente rendendosi indisponibile a ricercare soluzioni condivise per la continuita? aziendale e la salvaguardia occupazionale".

"E? chiaro ed evidente che un comportamento del genere - concludono - lo riteniamo inaccettabile ma soprattutto incomprensibile e deve essere chiarito davanti a quelle stesse istituzioni verso le quali l’azienda svizzero-svedese ricorre quando si tratta invece di ottenere finanziamenti pubblici".