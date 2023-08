E' di Muzzolon il 5° memorial Arianna Rossetto Rodeo Open femminile di Noventa Vicentina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Noventa Vicentina concluso il 5° Memorial Arianna Rossetto Rodeo Open femminile con 22 tenniste. Competizione diretta da Alberto Bersan e coordinata da Federico Splendore. La fuoriclasse del draw era Martina Muzzolon, padovana andata a giocare tra le file veronesi dello Scaligero partita come testa di serie avendo il ranking da 2.4. In finale dopo aver vinto un incontro con l’under 16 della Canottieri Padova Chiara Girardi mettendola in terza posizione, ha ottemperato l’incontro di finale. Qui ci è arrivata assieme alla trevigiana Laura Spataro dell’Eurosporting Treviso che fino a 6 mesi fa era 3.2. Riacquisita la giusta categoria Spataro ha provato a mettere in difficoltà Muzzolon ma ha rimediato un doppio 4/1. Interessante la partita che ha visto la trevigiana guadagnarsi la finale e la cereana Anna Manfrin conquistare l’altro bronzo. Una gara subito avanti con esperienza per la tecnica dell’Eurosporting, affinata negli states, contro la giovane veronese under 14 tra le migliori del circuito nazionale. Solidità contro gioventù capace di qualsiasi risultato. Ecco che grazie a quest’ultima virtù che la giovane è riuscita a pareggiare l’incontro ed il long tie-break è andato a pendere verso l’esperienza. In questa reunion c’erano premi per tutti e quindi non potevano mancare anche i riconoscimenti per le vincitrici dei tabelloni di terza e quarta categoria. Presenza anche del comitato regionale della Fitp con il vice presidente Alessandro Zambon. Per il terza vince in due set Chiara Girardi con la giocatrice di casa Anastasja Padovan. Per la quarta categoria Elena Lauro del Minerbe con l’under 16 del Tc Padova Veronica Simioni. Il memorial è un appuntamento molto sentito perché ha gettato sconforto presso il club dal Maggio 2018 per la scomparsa della giovane tennista e del padre nel tragico tamponamento in autostrada, proprio mentre si stava recando a Schio per giocare il campionato a squadre. Oltre al suo talento la giocatrice era proprio l’anima del team che aveva portato dalla D2 fino alla serie C. Da qui doveroso ricordarla proprio con un torneo Rodeo di 3 giorni, proprio quello che avrebbe disputato anche lei.