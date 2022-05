Domenica dalle 10 fischio d'inizio del 15° torneo internazionale Fl service challenger atp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Mancano soltanto poche ore all’inizio del 15° Torneo Internazione di Vicenza Trofeo FL Service. Dalle ore 10.00 Giorgio Tabacco vs Giovanni Fonio e Mattia Ghedin con l’Ucraino Oleg; Omar Giacalone con Riccardo Balzerani; il francese Arthur Reymond opposto al tunisino Moez Echargui, il trevigiano Matteo Marfia con Yan Bondarevskiy. Non prima delle 13.30 sul centrale l’attesissimo lituano Ernst Gulbis con Giulio Colacioppo a seguire l’americano Tennison Whiting con Filippo Baldi. Non prima delle 15.00 Kenny de Schepper con Thomas Nucera a seguire Edoardo Cherie Ligniere con Matteo Viola. Allora sono 3 i rampolli di casa impegnati in questo tabellone di qualificazione. Mattia Ghedin trevigiano, ma da parecchi anni in forza al Palladio ’98, altro trevigiano appena arrivato anche lui in progress Edoardo Cherie Ligniere ed il vicentino purosangue Thomas Nucera. Tutti ansiosi di fare un’ottima figura. I vincitori di questi turni se la dovranno vedere nella mattinata di Lunedì 23 con l’argentino Francisco Comesana, il canadese Alexis Galarneau ed il tedesco Mats Rosenkranz. Ingresso libero e spettacolo assicurato.