domenica 23 alle 10 inizia il campionato di a2 di tennis per le due squadre vicentine

LA SOCIETA'. Nata nel 1938 è attualmente presieduta da Marco Fioravanzo. Nel 2013 massimo fulgore con la vittoria del campionato di A1 e conseguente tricolore a squadre. Grazie soprattutto ai due outsider che facevano parte del roster di quell'anno Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. Nel 2022 il presidente schiererà soltanto giocatori italiani e con il 95% frutto del suo lavoro. IL GIRONE è n° 4 di A2 Maschile. Composto da: St Bassano-Progress Profiles, Sport Club Nuova Casale (Al), Massa Lombarda (Ra), Tennis Modena, Filari Tennis (Me), Match Ball (Fi), Tc Vomero (Na). IL CALENDARIO. Si gioca tutte le Domeniche di mattina alle ore 10.00 e Martedì 1/11. Il 23 Ottobre a Bassano vs Massa Lombarda -Ravenna che schiera due giocatori di 1^ categoria Coelho e Kuzmanov e gli ialianoi Zeppieri e Forti. Il 30 Ottobre in trasferta a Casale Monferrato che schiera una squadra "corta" e tutta tricolore dove spiccano Bertola, Bellucci e Moroni. Martedì 1 Novembre in trasferta a Napoli contro il Tc Vomero che annovera due spagnoli Gimeno Valero e Gimeno Traver, gli azzurri Caparco e De Maio. Il 6 Novembre in casa vs Tc Modena che hai tra i suoi ranghi tre giocatori 2.1: Sanchez Jover, Taddia e Vaccari. A Riposo il 13/11. Il 20 Novembre trasferta lunga nel messinese contro il Filari Tennis con un poker di 2.1: Valkusz, Tiffon, Eriksson e Droguet tutti giocatori d'oltralpe. Il 27 Novembre in Via Col Falgheron ci saranno i fiorentini del Match Ball. Toscani che hanno un giocatore di 1^ categoria Grenier Soliget e ben 4 2.1: Galovich, Capecchi, Heller e Marozsan. Finita la regular season: le prime tre squadre si giocano i play off, dove le prime di ogni girone godranno della testa di serie e saranno posizionate un turno avanti. Tra le 28 squadre suddivise in 4 gironi da 7 team ciascuno, sono 4 i posti in palio per salire in A1. Salvi i team classificati al 4° e 5° posto. Seste classificate ai play out. Settime classificate retrocessione in B1. LA SQUADRA del St Bassano-Progress Profiles agli ordini di Marco Fioravanzo e Marco Moretto è così composta. Marco Speronello 2.1 31 anni. Tornato nel vicentino dopo aver contribuito al salvataggio in B1 al team del Ca' del Moro, è il giocatore italiano più titolato con 97 tornei vinti. Guarda tutti dall'alto dei suoi 200 centimetri. Tommaso Gabrieli 2.1 29 anni. Giocatore mancino, corridore in campo, massimo ranking raggiunto proprio quest'anno. Francesco Salviato 2.2 28 anni. Doppio salto nel ranking per lui, proprio in questi giorni, che sta a sancire il suo definitivo e continuo ritorno alle gare. Gioco molto muscolare il suo che non disdegna anche il gioco a rete. Matteo Dal Zotto 2.3 21 anni. Anche per lui la promozione di Settembre ha premiato i suoi due successi negli open. E' un giocatore in continua crescita tecnica, per lui con questi risultati il posto da titolare se lo sta guadagnando. Giovanni Dal Zotto 2.4 25 anni, il fratello maggiore di Matteo, non sta facendo molti tornei in quanto impegnato ad insegnare, quando c'è si fa sentire. Matteo Tinelli 2.4 25 anni. Giocatore non molto appariscente, quest'anno a digiuno di gare, ma il ranking è sempre una garanzia. Mattia Cappellari IL GIOIELLINO di casa Bassano. E' un under 14 e ha già la classifica 2.6. Potrebbe giocare già da prima riserva, ed in serie A sarebbe veramente per lui un bel pedigree. Filippo Bonamin 2.7 anche lui come per Tinelli annata in sordina con il 27% di vittorie, su 22 gare giocate. Lorenzo Bortolaso 2.8 under 18 appena promosso in seconda categoria ed in progress con proiezione in avanti, con 57 incontri disputati e 35 vittorie, lo fanno diventare un papabile titolare. Leonardo De Antoni 2.8 under 18 in piena attività agonistica con 52 incontri disputati e 55% di vittorie. Giacomo Bresolin 3.1 under 18 altro giocatore che potrebbe entrare in gioco in assenza di Cappellari. Lorenzo Bassan 3.1 rimasto con questo ranking a fine stagione, probabilmente in discesa completa la lunghissima rosa del club. Nicolò Bordignon 3.3 under 18 che non ha disputato una ventina di incontri, con una percentuale vicina al 50%. Luigi Zitarosa 3.2 28 anni giocatore d'esperienza che potrebbe venire impiegato nei momenti caldi. Michele Fioravanzo 3.2 under 16 poche gare disputate anche per lui con un 50% tra vittorie e sconfitte.

