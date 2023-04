Diramati gli abbinamenti per il prosieguo e la conclusione del campionato di serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Uscito il calendario play off e play out con gli abbinamenti della serie C di tennis. PLAY OFF Maschili. Domenica 23 Marzo alle ore 10 Comunali di Vicenza e St Bassano giocheranno gara unica per accedere al tabellone nazionale. Comunali di Vicenza in casa contro Canottieri Padova e Bassano contro la corazzata Airone di Legnaro. Visti gli andamenti ed i valori espressi finora, Comunali di Vicenza non dovrebbero avere grossi patemi, mentre il Bassano è capitato proprio contro la squadra più forte in assoluto. PLAY OFF Femminili. Qui solo due le squadra ammesse al board nazionale ma alla partenza sono 8 i team in lizza e quindi saranno due le giornate di gara. Anche Domenica 23 il primo assalto e per le vincenti l’ulteriore spareggio si terrà la Domenica successiva il 30/4. Nel femminile in lizza soltanto il Ct Vicenza che nella prima tornata incontrerà le veronesi del Cerea e che in caso di vittoria se la dovrà vedere con la vincente tra Green Garden e At Verona. PLAY OUT Maschili. Una sola gara dentro o fuori per il maschile ed una sola formazione coinvolta. Il Ct Vicenza che è abbinato al San Giovanni Lupatoto. Borsino che pende in favore dei veronesi che giocheranno oltretutto in casa. PLAY OUT Femminili Come nel maschile St Bassano e Comunali di Vicenza. Le prime che vincono al primo sbarramento sono già salve, le perdenti invece dovranno affrontarsi con le altre perdenti per altri due posti al sole. Prima tornata 23/4 ore 10 vedrà Comunali di Vicenza in casa con Dossobuono (Vr) e St Bassano in casa con le girls del Plebiscito. In caso di sconfitta ci sarà l’ultimo appello il 30/4 contro le perdenti Villafranca e Padova B il blocco dove allocano i Comunali e Real Tennis-Scaligero quella del blocco Bassano. Torneo in corso : A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi che dovranno coordinare ben 186 tennisti. Competizione giunta ai quarti di finale con i seguenti abbinamenti. Gianluca Tonioni-Andrea Biasi, Rinaldo Sutti-Lorenzo Tamiello, Francesco Cumerlato-Diego Todeschin, Giancarlo Baù-Alessandro Lonardelli. Da oggi i Comunali di Vicenza ospitano la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Sono 215 i giovani in lizza. Nel maschile sono 145 e ben 70 nel femminile. A Valdagno 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria maschile diretto da Mario Zito che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.