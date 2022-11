Derbyssimo Play off A2 di tennis Progress Profiles Bassano-Comunali Vicenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Sarà derbyssimo berico quello di A2 che il destino ha accoppiato. Su 8 squadre papabili, la cabala ha scelto l’accoppiamento delle due vicentine, e senza appello. Gara secca in casa del Progress Profiles Bassano che li vedrà opposti ai Comunali di Vicenza Domenica 4 Dicembre alle ore 10.00. Sicuramente una vicentina passerà il turno che la vedrà opposta Giovedì 8 Dicembre in casa contro il Match Ball Siracusa. Via Monte Zebio o Via Col Fagheron a Bassano ? Ritorno a Siracusa Domenica 11 Dicembre ore 10.00. Questo il tabellino di marcia delle due squadre vicentine che tentano l’assalto alla serie A1. Bassano già scudettata e Comunali che tentano il ritorno nella massima serie. Le dichiarazioni dei loro capitani stanno già scaldando l’ambiente. Marco Fioravanzo del Bassano “siamo prontissimi a questo derby” il secondo posto agguantato in “sicurezza” nella regular season ci fa sentire più sicuri. Enrico Zen dei Comunali confida nei suoi due imbattuti giocatori, senza dei quali non si troverebbero ad affrontare i reds. Sono Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo i paladini dei Comunali, ma attenzione a Balzerani, Bedene e Kamke che dovrebbero “finalmente” far vedere il loro valore. I reds possono contare su mister 99 titoli, Marco Speronello in grado di far suo qualsiasi incontro. Sul guerriero Tommaso Gabrieli, mancino terribile, mai domo e capace di irretire i suoi avversari. Poi in doppio i due sono tosti. Il terzo alfiere Francesco Salviato in ottima forma. Il quarto moschettiere Matteo Dal Zotto quest’anno si è guadagnato convintamente il posto da titolare. Sarà quindi spettacolo puro ed alta tensione quella che si respirerà a Bassano e la settimana non sarà scevra di “bonarie” schermaglie. In gioco non soltanto l’intera stagione ma una sana rivalità molto”sentita”. La classifica finale del Girone 2 dei Comunali: Mario Stasi (Le) p.14; Villasanta (Mb) p.13; Comunali Vicenza p.9; Ct Bologna e Ferratella Roma p.7; Team Avino (Na) p.5; Tc Siracusa 0. La Classifica del Bassano nel girone 4 si è così conclusa: Match Ball Firenze p.13; St Bassano Progress-Profiles p.11; Massalombarda Ra e Filari Messina p.10; Nuova Casale p.9; Modena p.4; Tc Vomero Napoli p.0. Gli altri incontri dei playoff vedono: Villasanta-Massalombarda, Bisenzio-Maglie, Ata Trentino-Eur Roma. Ai Play out la vincente tra Ferratella-Avino Napoli con Modena e Viserba-Albinea.