Dal 25 Maggio al 2 Giugno in Contrà della Piarda la 17^ Edizione degli Internazionali di Tennis

XVII^ EDIZIONE DEGLI “INTERNAZIONALI DI TENNIS - CITTA’ DI VICENZA” 2024 9° ATP CHALLENGER - TROFEO FL SERVICE Il grande tennis mondiale torna nel cuore di Vicenza. Dal 26 maggio al 2 giugno la S.S.D. Tennis Palladio 98 ospiterà la 17^ edizione degli “Internazionali di Tennis - Città di Vicenza”. Il Torneo del circuito ATP con montepremi di 82.000 dollari è ormai entrato di diritto nel calendario dei grandi eventi cittadini, oltre ad essere un appuntamento molto atteso dagli amanti del tennis. La S.S.D. Tennis Palladio 98 è una delle realtà più solide della regione come centro di avviamento allo sport e di aggregazione, con una crescita costante nei tesseramenti che hanno raggiunto quota 945 tesserati alla FITP di cui 310 tesserati iscritti alla scuola tennis e 195 atleti agonisti distribuiti su 18 squadre, dall’under 10 alla B2 nazionale. Dopo il successo della passata edizione lo storico circolo di contrà della Piarda riporta in centro città un torneo internazionale ATP Challenger 75 con montepremi di 82.000 $ e preziosissimi punti in palio per la classifica mondiale che determina l’accesso ai tornei del Grande Slam. Moltissimi i nomi interessanti iscritti al tabellone principale, a cominciare da Francesco Passaro, forse la vera sorpresa degli Internazionali BNL di Roma. Partito dalle qualificazioni, ha superato sfide molto dure, spesso finite al tie break, e si è issato fino ad un punto dagli ottavi di finale, prima di cedere al portoghese Nuno Borges. Non un exploit isolato, tanto che lo scorso 19 maggio il ventitreenne perugino ha vinto il Challenger 175 di Torino, battendo in finale Lorenzo Musetti. “Nei giorni che precedono gli Internazionali - spiega il Direttore del Torneo Enrico Bettini - si respira al Tennis Palladio 98 un’aria elettrica. Tutto il nostro team di maestri e collaboratori moltiplica gli sforzi per preparare i campi, la club house, la Players Lounge e per allestire un’organizzazione e un’accoglienza degne di un torneo ATP con montepremi di 82.000 dollari. C’è certamente l’orgoglio di mostrare il nostro storico circolo nel suo massimo splendore, ma anche una spinta data dall’entusiasmo e dalla curiosità di vedere chi scenderà in campo. Negli anni abbiamo avuto la possibilità di veder giocare tanti atleti che nel giro di poco tempo sono poi diventati protagonisti nei tornei dello Slam o in Coppa Davis con la maglia azzurra. Berrettini, Musetti, Sonego, Arnaldi e più recentemente Nardi, Cobolli e Darderi sono solo alcuni dei talenti che abbiamo potuto ammirare. Sappiamo insomma che il Tennis Palladio 98 sarà il palcoscenico di un grande spettacolo di sport. In un contesto di grande entusiasmo, in cui il tennis italiano sta vivendo il momento di maggior popolarità di sempre, siamo soddisfatti e orgogliosi di poter nuovamente offrire alla Città di Vicenza e a tutti gli sportivi del Veneto una manifestazione di alto livello ad ingresso gratuito. Ci è possibile farlo grazie all’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Vicenza e della Federazione Italiana Tennis e Padel che si sono dimostrate concretamente determinate a sostenere questa nostra manifestazione, giunta di slancio alla 17^ edizione. Tante aziende poi hanno scelto di legare la loro immagine a questo evento internazionale, non solo per la visibilità in termini mediatici e di pubblico, ma crediamo soprattutto per i valori che il tennis e tornei come questa sanno trasmettere: passione, talento, aggregazione. Vi aspettiamo da domenica 26 maggio sugli spalti per entusiasmarci assistendo ad incontri con un alto grado di agonismo e spettacolo. E per chi non potrà esserci tutti i giorni, oltre alla tradizionale diretta streaming sul sito atptour.com, c’è una bella novità. Dal primo match del tabellone principale, il torneo sarà trasmesso da SuperTennis, il più importante canale tematico dedicato al tennis e dal portale on line Super Tennix. Un servizio in più per tutti gli appassionati e una vetrina importante per tutto il movimento tennistico vicentino.” Il saluto del Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai Salutiamo con grande entusiasmo l’inizio degli Internazionali di tennis al Tennis Palladio 98, un evento ormai tradizionale e che negli anni è diventato una vetrina internazionale di rilievo per la nostra città grazie alla copertura mediatica e alla presenza di un pubblico appassionato e numeroso, proveniente da tutta la regione. L'Amministrazione Comunale di Vicenza riconosce l'importanza di manifestazioni come questa e continuerà a supportarle non solo per la promozione dello sport, ma anche per il valore che esse apportano a tutti il territorio. Un torneo di questo livello, disputato tra l’altro a pochi passi dal nostro centro storico, fornisce un’ulteriore occasione di mostrare le eccellenze di Vicenza, creando allo stesso tempo momenti importanti di aggregazione e partecipazione per i cittadini. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere i talenti che scenderanno in campo. La nostra presenza sugli spalti sarà fondamentale per creare quell'atmosfera unica che solo il grande sport sa regalare. Il saluto di Leone Zilio Assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza Gli Internazionali di Vicenza rappresentano l’apice dell’offerta sportiva della nostra città nel periodo primaverile. Quest'anno, il torneo si presenta con diverse caratteristiche che lo rendono un evento unico nel panorama sportivo internazionale. Innanzitutto, è importante sottolineare che il torneo si svolgerà in contemporanea con il Roland Garros, il prestigioso appuntamento parigino del Grande Slam. Questo ci permette di ospitare giocatori di alto livello che non hanno superato le qualifiche per il main draw a Parigi, garantendo così un tabellone competitivo e attrattivo. Le iscrizioni sono state eccellenti, con la partecipazione di alcuni dei migliori talenti mondiali, inclusi giocatori classificati tra i primi 100 del mondo. Un aspetto fondamentale di questa edizione è l'accessibilità dell'evento. La tribuna, che offre 400 posti, consentirà a tutti di assistere allo spettacolo senza necessità di acquistare un biglietto. Questo rende il torneo aperto a tutta la comunità, favorendo la partecipazione e l'entusiasmo intorno al tennis professionistico. Un'ulteriore novità di quest'anno è l'introduzione del sistema Hawk-Eye sulla terra battuta. Questa tecnologia, in fase sperimentale in collaborazione con ITF e ATP, migliorerà la precisione delle decisioni arbitrali e arricchirà l'esperienza di gioco per giocatori e spettatori. Come Assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace, sono orgoglioso di supportare un evento di tale importanza per la nostra comunità. Lo sport non è solo una fonte di intrattenimento, ma un catalizzatore di valori quali competizione leale, impegno e passione. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che continuano a lavorare instancabilmente per promuovere lo sport nella nostra città. Buon torneo a tutti! Il saluto di Gianni Milan Vice presidente nazionale Federazione Italiana Tennis e Padel E’ con rinnovato piacere che saluto il via del XVII° Torneo internazionale Città di Vicenza - Trofeo FL Service. Un evento che, dalle primissime edizioni fino ad oggi, si è conquistato un posto di primo piano nel panorama italiano ed internazionale portando sui campi di contrà della Piarda giocatori che poi hanno scalato le classifiche del ranking ATP. Sarebbe troppo lungo fare l’elenco, ma basti pensare ad Andrey Rublev, attuale n. 6 del mondo e recente vincitore del Master 1000 di Madrid, oppure ai tanti italiani: da Berrettini ad Arnaldi, da Musetti a Napolitano, recente protagonista a Roma, sconfitto in tre set dal poi finalista Jarry. E proprio l’edizione degli Internazionali BNL d’Italia che si è da poco conclusa ha fatto registrare numeri da record che confermano il momento d’oro che sta vivendo il tennis in Italia a livello di risultati e di ritorno mediatico. A questo riguardo la novità della diretta di SuperTennis per il Challenger Città di Vicenza rappresenta un’ulteriore vetrina per il torneo e per il nostro territorio, cartina di tornasole importante anche per l’attività dei circoli della provincia che, quotidianamente, lavorano con passione e competenza per far crescere i ragazzi e, magari, far sì che i loro sogni possano un giorno diventare realtà. Ai giovani, ma non solo a loro, rivolgo l’invito ad assistere numerosi alle partite per capire da vicino la bellezza di questo sport che noi tutti tanto amiamo. A nome della Federazione che mi onoro di rappresentare rinnovo ancora una volta i complimenti a Tennis Palladio 98 che conferma ed aumenta se possibile il suo impegno nell’organizzare una manifestazione che è un fiore all’occhiello per Vicenza a cui auguro i migliori successi dandovi appuntamento sui campi per godervi lo spettacolo. E, come sempre, buon tennis a tutti! IL PROGRAMMA DEL TORNEO Si inizia domenica 26 maggio alle 10.30 con 12 partite del primo turno di qualificazioni. Lunedì 27 si concluderanno le qualificazioni e dal primo pomeriggio, via agli incontri del tabellone principale. Il torneo di doppio inizierà martedì 28. Da lunedì a venerdì gli incontri di singolare e di doppio inizieranno alle 10.30 e termineranno con il match serale con inizio alle 19.30. La finale del doppio è prevista per sabato 1 giugno. La finalissima del torneo di singolare sarà come da tradizione domenica mattina (2 giugno) alle 11. Per tutta la durata della manifestazione, l’accesso al circolo e alle tribune sarà gratuito.