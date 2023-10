Risotto ai Funghi Porcini, ricetta facile

Il Risotto ai Funghi Porcini è un classico della cucina italiana, particolarmente amato durante i mesi autunnali quando i funghi porcini sono in stagione. Questo piatto, originario del Nord Italia, combina la cremosità del risotto con il sapore terroso e ricco dei funghi porcini, creando un connubio perfetto e un'esperienza culinaria avvolgente. La preparazione, che prevede l'uso di ingredienti semplici e genuini come il riso Carnaroli, funghi freschi, parmigiano e un buon brodo, richiede attenzione e cura nella cottura per assicurare una perfetta consistenza e un sapore equilibrato. Servito come primo piatto, il Risotto ai Funghi Porcini è un vero e proprio inno ai sapori autunnali, capace di conquistare il palato con la sua ricchezza e la sua elegante semplicità.

Risotto ai Funghi Porcini

Ingredienti:

320 g di riso Carnaroli Baraggia

200 g di funghi porcini freschi

1 piccola cipolla

1 bicchiere di vino bianco

Brodo vegetale q.b.

40 g di burro

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Preparazione:

Pulizia dei Funghi: Pulisci i funghi porcini con un panno umido o una spazzola per funghi. Evita di lavarli sotto l'acqua per non assorbire ulteriore umidità. Tagliali a fettine o a pezzetti, a seconda delle tue preferenze. Preparazione del Soffritto: Trita finemente la cipolla e fallo soffriggere in una padella con un po' d'olio extravergine d'oliva fino a che non diventa trasparente. Cottura dei Funghi: Aggiungi i funghi porcini alla padella e lasciali cuocere per circa 10-15 minuti, finché non perdono la loro acqua. Regola di sale e pepe. Cottura del Riso: In un'altra padella o in una casseruola, tosta il riso per 1-2 minuti senza condimenti, mescolando continuamente. Quindi, aggiungi il vino bianco e lascia evaporare. Aggiunta dei Funghi: Unisci i funghi porcini al riso e mescola bene. Cottura del Risotto: Aggiungi gradualmente il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta, e continua a mescolare. Assicurati che il riso assorba il brodo prima di aggiungerne altro. La cottura del riso dovrebbe durare circa 18 minuti. Mantecatura: Quando il riso è cotto al dente, spegni il fuoco e aggiungi il burro e il parmigiano reggiano grattugiato. Mescola bene per mantecare il risotto. Guarnizione: Servi il risotto guarnito con prezzemolo fresco tritato. Servire: Il risotto ai funghi porcini è pronto per essere servito. Assapora questo piatto autunnale ricco e saporito!

Nota: Il risotto deve essere cremoso e il riso al dente. Assicurati di assaggiare e aggiustare di sale e pepe durante la cottura per esaltare i sapori. Buon appetito!