Frittelle di Carnevale: ecco dove si trovano le migliori

Guida alle pasticcerie e ai forni migliori per provare le "fritole" di Carnevale classiche e ripiene. Crema o zabaione, vuote o al cioccolato. Veneziane, castagnole, alla ricotta, al pistacchio, tradizionali con il semolino. Anche a Vicenza le frittelle sono un irrinunciabile dolce appuntamento di carnevale. Morbide, fragranti e golose, le frittelle vanno a braccetto con i crostoli. La pasta è dorata, soffice e spugnosa, perfetta per accogliere uvetta e pinoli e per affondarci dentro un morso fino a che la punta del naso non si ricopre di zucchero.

Non c'è Carnevale senza frittelle, ecco le più buone di Vicenza e provincia

Pasticceria Venezia

Pasticceria Venezia propone le tipiche specialità di carnevale: i Crostoli e le Frittelle, semplici e ripiene alla crema o allo zabaione.

Non dimentichiamo i Rufiòi, dolce tipico vicentino, cotto in forno con mostarda vicentina. Le frittelle sono con l'impasto ricco di uova e burro, vengono fritte in olio di arachide sempre nuovo. Tutte con uvetta sultanina, vengono prodotte piccole e semplici oppure grandi e farcite con crema pasticcera o crema zabaione! In Contrà Pescaria 4,Vicenza

Pasticceria Elisir

Se vuoi mangiare delle frittelle imperiali qui devi venire ! Sono di dimensione ragguardevole ma una volta preso il coraggio di affrontarle non ne farete più a meno! Sia quelle alla crema che quelle allo zabaione sono favolose! Resterete EMOZIONATI....sia per le dimensioni che per la delicatezza della farcitura. Non è carnevale senza le loro frittelle. In Via F. Filzi, 38, 36051 Creazzo (VI)

Pasticceria Sorarù

È un piccolo angolo di Ottocento nel cuore di Vicenza, dove è bene venire ad assaggiare le vere frittelle veneziane con uvetta e pinoli, e le giganti ripiene alla crema con limone. Emozioni che non si dimenticano. Piazzetta Palladio 17 Vicenza

Da segnalare inoltre