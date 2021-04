Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Curva altalenante, non ancora imboccata la via della discesa»

Un bollettino, quello di martedì - il primo giorno del Veneto in zona arancione - vede un'altra diminuzione degli attualmente positivi ma un incremento dei ricoveri in ospedale, questi ultimi dovuti probabilmente alla ricalcolo dei conteggi delle feste pasquali.

Nel dettaglio, il report delle ore 8, segna altri 507 contagi scovati su 9.888 mila tamponi. Gli attualmente positivi sono 36986, metà dei quali asintomatici. Tra gli asintomatici, invece, circa il 5% è in ospedale. Nei nosocomi veneti ci sono infatti a oggi 2287 persone (+50). Di questi,1972 (+37) pazienti sono in area non critica e 315 (+13) in terapia intensiva. Tra ricoverati covid e non covid in rianimazione ci sono 579 persone in totale. Infine, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 decessi a causa del virus. L'età media dei ricoverati in ospedale è di 54 anni, per effetto delle vaccinazione agli anziani.

Report ore8

«Da oggi siamo in arancione, i dati sono in calo ma siamo di poco sotto i parametri della zona rossa. La responsabilità ora passa in capo a noi, invito ai cittadini di non trascurare questa fase altalena. La curva non ancora imboccata la via della discesa», ha sottolineato Zaia, ribadendo che «La vaccinazione è la luce in fondo al tunnel, ai cittadini dico che non abbiamo focolai nelle case di riposo e nelle strutture sanitarie perché abbiamo vaccinato, superando il milione di dosi».

Attualmente in Veneto ci sono 39.547 dosi di Moderna, 99.429 AstraZeneca e 125mila Pfizer. «La previsione è di avere 150mila dosi di vaccino alla settimana fino a fine aprile».

Allegati