Weekend di controlli, raffica di sanzioni e una denuncia per spaccio

Nel weekend di festività che si è appena concluso, i carabinieri di Schio ed il consorzio di Polizia Locale Altovicentino, hanno nuovamente posto in essere un considerevole servizio di controllo del territorio congiunto.

Anche stavolta sono state impiegate numerose risorse: 67 pattuglie per un totale di 136 uomini che hanno coperto h24 tutto il territorio di competenza nei giorni di venerdì, sabato e domenica, effettuando controlli negli esercizi pubblici e sui veicoli in transito con posti di controllo ad alta visibilità.

Sono stati 126 veicoli, 269 persone e 95 esercizi pubblici controllati, per un totale di 21 sanzioni elevate per infrazioni al CdS (con il ritiro di una patente ed un veicolo posto sotto sequestro), nonché contravvenzioni per mancato uso della mascherina (1 persona).

Infine è stata segnalata una persona in qualità di assuntrice poiché trovata con 3,2 gr di marijuana ed un soggetto è stato deferito per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e guida sotto l'influenza degli stessi. L’uomo, pregiudicato quarantenne, è stato controllato a bordo del proprio veicolo e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di complessivi gr. 3 di cocaina e gr. 1,3 di MDMA; successivamente sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale alto vicentino, è risultato positivo per assunzione di cocaina, con conseguente ritiro della patente di guida.