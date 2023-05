Weekend di controlli della polizia: emessi decreti di espulsione e fogli di via

Anche il passato fine settimana, a partire dal venerdì e sino alla scorsa notte, il questore Paolo Sartori ha emesso un'ordinanza per l'esecuzione di attività di controllo straordinario del territorio. Tali operazioni sono state coordinate congiuntamente alle elezioni amministrative. Le forze dell'ordine si sono concentrate principalmente nelle zone segnalate dai cittadini come maggiormente "a rischio". I pattugliamenti mirati sono stati effettuati in Campo Marzio, nei quartieri "Ferrovieri" e "Laghetto", in zona San Pio X, a Ponte degli Angeli, in via della Pace, in via Faccioia e in strada Bertesina. Attenzione particolare al centro cittadino, luogo di grande affluenza durante i giorni di sabato e domenica.

Un'azione specifica di controllo è stata dedicata agli edifici abbandonati segnalati dalla cittadinanza per la presenza di persone senza fissa dimora. Tale attività si è concentrata soprattutto in via Torino, nel quartiere "Ferrovieri" e in via Battaglione Leogra.

Durante le varie operazioni di polizia, che hanno coinvolto oltre 20 agenti della questura, della guardia di finanza e della polizia Locale di Vicenza, con il supporto del reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato, sono stati controllati complessivamente 2 esercizi pubblici, 38 veicoli e 64 persone, di cui 34 stranieri e 18 con precedenti penali e/o di polizia. Tali controlli sono stati effettuati anche mediante 3 posti di controllo lungo le vie di accesso alla città.

Al termine delle attività operative il questore ha emesso due decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari, oltre che tre fogli di via della durata di tre anni nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e quattro avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali per reati di varia natura.