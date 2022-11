Il terreno sprofonda, voragine aperta in città: il cortile di un condominio si abbassa fino a 2 metri (VIDEO)

Alle 17:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Fusinato a Vicenza, lungo le sponde del Retrone, per lo sprofondamento di una parte del cortile di un condominio abbassatosi in alcuni punti fino a 2 metri rispetto al piano di calpestio per una lunghezza di 20 metri e la larghezza di oltre 2 metri. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, stanno operando un sopralluogo per determinare le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere . Intervento ancora in corso.

(Articolo in aggiornamento)