Perde l'appiglio e vola dalla parete, ferito freeclimber

Passate le 10 di sabato, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per intervenire in supporto all'elicottero di Dolomiti Emergency nella falesia di Santa Felicita, dove un freeclimber era volato salendo la via American beauty nel Paretone. Sbarcati con il verricello nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure al 58enne di Tezze sul Brenta che, perso l'appiglio all'altezza del primo rinvio, era caduto indietro da un'altezza di alcuni metri, finendo a terra e sbattendo la testa su una ceppaia. Una volta caricato in barella, l'infortunato con un possibile trauma cranico e alla schiena, è stato recuperato con un verricello di 50 metri e trasportato all'ospedale di Bassano.