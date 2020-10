Malore improvviso durante il giro in bici: muore 65enne

Tragedia in località Tagliata a Canove di Roana lungo Valdassa. Vito Frigo, maestro di sci e professore di educazione fisica, molto conosciuto ad Asiago, è morto in seguito a un malore improvviso mentre stava facendo una gita in bici con amici. Il drammatico episodio è successo verso le 18 di giovedì. L'uomo, 65 anni, si è sentito male mentre stava percorrendo la S.P. 349 che dalla strada del Costo porta fno al Trentito: si è fermato cadendo improvvisimante a terra.

È così che lo hanno trovato gli amici, che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari dell'ospedale di Asiago ma purtroppo per Frigo non c'era più niente da fare che non constatare il decesso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e avvisato i famigliari della triste notizia.