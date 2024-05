Violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne, in carcere 35enne

L’episodio di violenza sessuale risale al pomeriggio del 29 febbraio 2024 ed è stato commesso ad Arzignano, all’interno delle mura domestiche di una famiglia di nazionalità Indiana.

Vittima una studentessa minorenne di 17 anni abusata dallo zio 35enne. Nonostante le pressioni psicologiche ricevute, tese a celare lo scandalo, la giovane ha comunque trovato il coraggio di riferire l’accaduto.

Esperiti i necessari accertamenti sanitari a conferma della sussistenza del reato, i Carabinieri della Stazione di Arzignano hanno prontamente informato la Procura della Repubblica di Vicenza.

Sin dalle prime battute le indagini sono apparse particolarmente complesse e delicate

in quanto la vittima non conosceva le complete generalità del suo aggressore né

tantomeno era in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Ulteriore

ostacolo è apparso l’iniziale clima di omertà da parte dello stesso nucleo familiare,

dettato da malcelata vergogna per il disonore ai danni della figlia. Inoltre, subito dopo

il fatto, il violentatore aveva fatto perdere le proprie tracce partendo per ignota destinazione.

Gli inquirenti sono in. breve riusciti ad identificare l’autore del reato localizzandolo in provincia di Pavia dove lo stesso, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, aveva trovato ospitalità presso altri connazionali. Nella mattinata di martedì 28 maggio 2024 il 35enne di nazionalità Indiana è stato arrestato e ristretto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.