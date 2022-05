Palpeggiato mentre cammina per strada: 25enne arrestato per violenza sessuale

Martedì sera, intorno alle 21, la Centrale operativa della Questura di Vicenza ha ricevuto una chiamata al 113, da parte di un quindicenne vicentino, il quale riferiva di avere subito violenza sessuale da parte di un individuo di colore che aveva poi seguito e bloccato lungo corso San Felice.

Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno individuato il 15enne e l'agressore, un 25enne del Burkina Faso, residente in città. Il minore, in evidente stato di shock, ha raccontato agli agenti che, intorno alle 20.45, mentre si trovava a piedi in corso San Felice e Fortunato e stava guardando il cellulare, inaspettatamente si sentiva palpeggiare con violenza il sedere da un uomo di colore, che tentava anche di toccargli i genitali, rivolgendogli frasi irriguardose.