Abusi sessuali su una 12enne: arrestato l'orco

In manette un 32enne straniero che abitava nello stesso condominio della vittima

Un 32enne straniero, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di persona minore di dodici anni.

Circa due settimane prima, la madre della vittima aveva sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Malo nei confronti dell’indagato poiché, sulla base di confidenze ricevute da un’amica minorenne della famiglia, ottenute a sua volte da sua figlia, quest’ultima nei due giorni precedenti aveva subito delle violenze sessuali da parte di un uomo che abitava nello stesso condominio di Isola Vicentina.

Fatti gli accertamenti del caso, i carabinieri hanno appurato che la minore aveva subito un rapporto sessuale completo non consenziente e pertanto, confermata dalla vittima l’identità dell’indagato a seguito di riconoscimento fotografico. I militari hanno sequestrato gli indumenti intimi della ragazza, fortunatamente ancora non lavati, ed oggetti contenenti il Dna dell’uomo senza che quest’ultimo potesse sospettare delle indagini in corso.

Le analisi di laboratorio hanno confermato il tutto e di conseguenza il 32enne è stato portato in carcere.