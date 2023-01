Maltrattamenti contro la coniuge ed il figlio, arrestato in flagranza il marito: subito libero

Una donna con un bambino in pericolo a causa del comportamento violento del marito. Una situazione grave e pericolosa che, nella serata dell'Epifania, ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Valdagno. I militari, dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima, la sera del 6 gennaio si sono recati presso un'abitazione di Arzignano e hanno messo le manette a un uomo di 57 anni originario del posto. Il gip, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la liberazione dell’arrestato e l’allontanamento immediato dalla casa familiare

La richiesta d'aiuto è partita dopo una lite. I militari, giunti sul posto, hanno preso contatto con la donna verificando la presenza di una situazione non chiara. La vittima è stata quindi accompagnata presso la stazione carabinieri del luogo e sentita dagli operatori. La donna ha riferito agli stessi di numerosi maltrattamenti subiti da lei e dal figlio ad opera del marito nell’ultimo mese.

Le operazioni di approfondimento svolti dai militari hanno permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti, facendo emergere elementi di gravità e fondato pericolo per l’incolumità della donna. Elementi che, vagliati dalla competente autorità giudiziaria berica, hanno portato all’arresto in flagranza dell’indagato - poi rimesso a piede libero - per ripetuti maltrattamenti verso la moglie ed il figlio minore.