Calci e pugni alla moglie e figlia "in ostaggio", agenti costretti al taser: 25enne in manette

Nella tarda serata di lunedì, le Volanti della Questura sono intervenute in zona San Pio X per la segnalazione di una lite in famiglia. Una donna riferiva di essere stata colpita con pugni al volto e raggiunta da sputi dal marito e segnalava agli operatori della Polizia di Stato la presenza della figlia minore nell’appartamento, all’interno del quale si trovava, in stato di ebbrezza, il marito.

Gli Agenti hanno quindi raggiunto l'abitazione e, a fatica, dopo aver messo in salvo la piccola di appena sei anni, sono stati aggrediti dall’uomo il quale, alla vista del taser attivato dal capo equipaggio, ha posto fine alla resistenza.

Alla luce di quanto accaduto, l'aggressore, A.O., 25enne cittadino nigeriano, incensurato, è stato arresto per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. La vittima, al momento in osservazione all’ospedale San Bortolo, presentava un vistoso ematoma al volto a suo dire causato dalle percosse subite dal marito.













*