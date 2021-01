Minaccia e picchia la moglie, ottiene l'affido in struttura ma non lo rispetta: arrestato

In carcere un 39enne moldavo. I fatti si riferiscono al 2019. La violenza sulla donna era stata perpetrata davanti ai figli minorenni

Nel 2019 era stato arrestato per comportamenti aggressivi neiconfronti della moglie. L'uomo, G.S., 39enne moldavo, si era recato nell'abitazione della donna, l'aveva minacciata e strattonata, violenza perpetrata alla presenza dei figli minori.

Fortuna volle che sul posto intervennero tempestivamente gli agenti della questura berica che segnalarono l'accaduto all'autorità giudiziaria.

Al 39enne venne concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova in un'idonea struttura, ma con scarsi risultati.

Ecco che, nella mattinata di venerdì, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza lo hanno arrestato e portata in carcere a Padova dove sconterà in toto il residuo della pena per i reati commessi.