Ubriachi fradici si scagliano contro i poliziotti aggredendoli e minacciandoli: arrestati

Nel pomeriggio di giovedì, verso le 17.30 circa, gli agenti del Commissariato di polizia di Bassano del Grappa sono intervenuti alla stazione ferroviaria a seguito della segnalazione di due persone moleste.

Arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato due giovani in evidente stato di alterazione alcolica che davano in escandescenze sul plateatico esterno del bar adiacente alla stazione. Alla richiesta di esibire di documenti, i due si rifiutavano, chiedendo spiegazioni sul motivo

del controllo ed inveendo frasi ingiuriose nei confronti degli operatori di polizia. A causa dell’elevato stato di alterazione in cui si trovavano, hanno iniziato a litigare tra loro e poichè la situazione stava degenerando, gli agenti, li hanno portati in Commissariato con non poca difficoltà.

I due soggetti in questione sono risultati essere un 21enne italiano ed un 22enne senegalese, regolare in Italia, entrambi residenti a Cittadella (Padova). I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e violenza e sanzionati per manifesta ubriachezza.

Sottoposti a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e i due soggetti sono stati rimessi in libertà. L’udienza è stata rinviata a giugno.