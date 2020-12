Violenza sessuale di gruppo, 29enne ricercato: la polizia lo rintraccia nel Vicentino, arrestato

A distanza di cinque anni la Squadra Mobile di Vicenza ha rintracciato in provincia B.B.P., 29enne nato a Venezia, il quale risultava gravato da un ordine di carcerazione emesso il 18 dicembre scorso, a seguito della sentenza definitiva della Corte D’Appello di Venezia, che lo condannava alla pena della reclusione di 4 anni e 1 mese, essendo stato riconosciuto colpevole, in concorso, di violenza sessuale di gruppo di lesioni personali; reati commessi il 25 agosto del 2015 a Campalto (Venezia). Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere.

Vittima dell'accaduto fu una ragazza di Campalto che è stata aggredita da tre uomini mentre stava rientrando a casa. Come riporta Veneziatoday, i tre avrebbero proposto un rapporto sessuale e al suo rifiuto si scatenò l'aggressione. Le urla della donna furono sentite da alcuni parenti che senza perdere tempo sarebbero accorsi sul luogo del tentato stupro.

Le indagini della polizia portarono poi all'individuazione degli aggressori, uno dei quali è il veneziano rintracciato in provincia di Vicenza nei giorni scorsi.