Violenza e molestie, Daspo urbano nei confronti di 2 vicentini

A seguito del comportamento aggressivo e violento tenuto da un individuo noto alle forze dell’ordine (M. R. le iniziali), vicentino 41enne con vari precedenti, il questore Sartori ha disposto nei suoi confronti il divieto d’accesso a tutti gli esercizi pubblici della zona per la durata di 2 anni. Il divieto si estende anche allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi. Secondo quanto si legge sull'ordinanza della questura, il soggetto "ha creato allarme sociale fra gli esercenti dei pubblici esercizi della zona del Ponte degli Angeli, e che ha evidenziato in maniera sistematica un’indole a violare le leggi".

Oltre a questo provvedimento, il questore ha disposto a carico di un altro vicentino pregiudicato di 31 anni (C. A. le iniziali) un Daspo urbano per 1 anno vietando al soggetto l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dall’area urbana della stazione ferroviaria. Il provvedimento è stato adottato dal questore a seguito dei numerosi interventi fatti da personale della polizia ferroviaria a causa della condotta mantenuta dal 31enne in numerose occasioni, molestando e infastidendo i viaggiatori dello scalo ferroviario e creando, in tal modo, un preoccupante allarme sociale.

La violazione di questa misura di prevenzione da parte dei due destinatari comporterà la reclusione da sei a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro.