Violenta grandinata, 15 interventi dei pompieri

Sono 15 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che questa mattina ha interessato particolarmente Agugliaro e le zone limitrofe per una violenta grandinata, che ha imbiancato le strade.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco intervenute da Lonigo e Vicenza per allagamenti di scantinati e garage posti sotto il piano stradale.

Ancora in corso cinque interventi di soccorso.