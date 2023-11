Violazioni igieniche e sanitarie, chiuso il “Turk Pizza & Kebab”

Dagli inizi di novembre, anche grazie alla quotidiana attività relazionale con la locale cittadinanza, i carabinieri hanno avviato un capillare piano di controllo delle attività e degli esercizi pubblici nelle aree più sensibili del centro abitato. Tra gli obiettivi anche la zona di “Vicolo Valle”, già più volte attenzionata nel passato anche per la presenza di persone sospette in orario notturno. L’attività, condotta a più riprese con l’impiego dei militari della locale stazione, grazie al prezioso supporto del NAS nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza, ha consentito l’accertamento di diffuse violazioni sia sotto il profilo igienico sanitario che in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La situazione più degradata è stata riscontrata presso l’esercizio commerciale “Turk Pizza & Kebab” nei cui confronti, oltre a pesanti ammende e sanzioni amministrative, si è reso necessario procedere alla immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, a tutela della salute e incolumità tanto dei dipendenti che degli abituali clienti del noto locale.