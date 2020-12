In trasferta da Cremona per trovare un "amico": giovani multate per violazione al Dpcm

Intorno all'1 di mercoledì, tre ragazze rumene residenti a Cremona, due sorelle e un'amica, età 21, 23 e 27 anni, sono state fermate a Sarego da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Lonigo.

Le giovani hanno dichiarato di essere venute nel Vicentinon per trovare un amico di cui hanno solo fornito il nome ma non dato altri particolari. Per questo motivo le tre sono state sanzionate come previsto dal Dpcm.