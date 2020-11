Violazione del coprifuoco: tre sanzioni nella notte

La Compagnia CC di Schio continua ad impiegare numerose pattuglie, soprattutto durante il weekend, per controllare, tra le altre cose, anche il rispetto di quanto disposto negli ultimi DPCM.

Nella notte tra sabato e domenica, in particolare, i Carabinieri della Stazione di Malo hanno proceduto al controllo di un veicolo sospetto in Via Liston San Gaetano di quel Comune, identificando tre soggetti sospetti non residenti e tutti con precedenti di polizia; all’interno della vettura i militari hanno rinvenuto 0,7 gr di marijuana e hanno proceduto pertanto a segnalare il tutto alla Prefettura, nonché alla contestazione amministrativa per la violazione dell’orario di coprifuoco.