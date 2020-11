Violazione del coprifuoco: due sanzionati

Due sanzioni da parte delle volanti in pattugliamento a Vicenza. A.T., nigeriano del 93, è stato sanzionato poiché non indossava la mascherina durante i controlli di Corso Palladio, ieri alle ore 22.20. Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di G.M.K, colombiano del 93.

L'uomo, denunciato in stato di libertà perché inottemperante al foglio di via del Questore di Vicenza, è stato controllato in Via Gorizia, intono alle 23.00 di venerdì.