In skate a comprare le sigarette di notte: 400 euro di multa

Il tabagismo gli è costato molto di più del prezzo di un pacchetto di bionde. Un 32enne vicentino, verrso le una della notte tra martedì e mercoledì, è stato fermato da una pattuglia della polizia mentre, con lo skateboard, si stava recando a un distributore automatico di tabacchi.

È questa la spiegazione che l'uomo ha dato agli agenti che l'hanno fermato per verificare il perché del suo vagare a quell'ora di notte nonostante il coprifuoco. "Stavo andando a comprare le sigarette". è stata la risposta del 32enne che se n'è tornato a casa con in tasca una multa da 400 euro per violazione delle norma anti-Covid.