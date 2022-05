Viola ripetutamente l'obbligo di dimora: arrestato

Nella serata di giovedì gli agenti della sezione “Volanti” della Questura berica hanno arrestato M.M., 27enne marocchino in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso a suo carico dal Tribunale di Vicenza.

Provvedimento assunto a seguito delle reiterate violazioni da parte del soggetto della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Montecchio Maggiore.

L’uomo, infatti, noncurante delle restrizioni alle quali era sottoposto, è stato più volte intercettato ed identificato nell’area di Campo Marzio nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore. L'autorità giudiziaria aveva quindi disposto la sostituzione della misura cautelare in vigore con quella più grave della custodia in carcere e, nel tardo pomeriggio di giovedì, è statao riconosciuto dagli agenti delle Volanti in viale Dalmazia.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali e/o di Polizia, è stato quindi portato in carcere.